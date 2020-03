esclusiva Lazaroni: "Pedro-Fiorentina? E' mancata pazienza, è un gran finalizzatore"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Sebastiao Lazaroni ha parlato anche della Fiorentina e in particolare di Beppe Iachini suo ex calciatore agli inizi degli anni 90 quando guidò la squadra viola: "Beppe è stato un centrocampista di ottima applicazione, ha deciso di lanciarsi in una missione difficile ma è un uomo di calcio e come ex viola potrà certamente dare tranquillità alla tifoseria".

Perchè a suo parere Pedro ha fallito nella Fiorentina?

"Arrivava da un lungo periodo di inattività a causa dell'infortunio, la sua preparazione è stata diversa rispetto agli altri. Forse non c'è stata pazienza: ora è tornato in Brasile in un grande club come il Flamengo che sta facendo molto bene e per lui è più facile integrasi e mostrare le sue capacità. E' un calciatore di buone qualità tecniche, eccellente finalizzatore, con ottimo senso della posizione. E nel Flamengo sta mostrando questi valori".