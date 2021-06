esclusiva Lazaroni: "Al Brasile la Copa America, all'Italia gli Europei. Sarebbe il massimo"

Uno sguardo alla Copa America e anche agli Europei con Sebastiao Lazaroni, ex ct della Selecao ed ex tecnico di Fiorentina e Bari. "Le favorite per la Copa sono il Brasile e come sempre Argentina di Messi. C'è anche l'Uruguay che ha un bel potenziale ma non ne vedo altre. Il Cile non mi convince e la Colombia alterna", dice a Tuttomercatoweb.com-

Del Brasile chi le piace in particolare?

"Più che far nomi va detto che che Tite ha ottenuto risultati, ha fatto un bel lavoro anche se ora deve esser trovata una squadra base".

Passando agli Europei come le è parsa l'Italia?

"Molto bella, protagonista di un bel gioco. Si sta riscattando rispetto al recente passato. Mancini ha fatto un bel lavoro, c'è un bel gruppo, tutti hanno qualità, mobilità e inventiva".

Le favorite?

"Italia, Belgio, Germania e Francia, la più ricca di talento. Poi c'è il Portogallo che cerca di confermarsi e ha qualità".

Un'ultima domanda legata al suo amico Antognoni che potrebbe lasciare la Fiorentina: che ne pensa?

"Giancarlo è la Fiorentina e Firenze. E' una parte importante della storia di questa città e del club. E' sempre nel cuore dei tifosi. Rappresenta anche la storia del calcio italiano".