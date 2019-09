ESCLUSIVA TMW - Lucescu: "Mkhitaryan il mio giocatore. Su Fonseca..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non poteva mancare Mircea Lucescu alla partita tra vecchie glorie del Pisa per ricordare la figura del presidente Romeo Anconetani, a vent'anni dalla sua scomparsa. "Mi portò in Italia, avevo già un semicontratto col Bologna ma lui mifece decidere per il Pisa e fu bellissimo". Ha parlato di tanti temi a Tuttomercatoweb.com, tra questi del suo pupillo Mkhitaryan: "E' uno dei giocatori che amo di più. Molto intelligente, si adatta a tutti i sistemi di gioco, ha eccezionale capacità di corsa e resistenza. L'ho fatto giocare dietro la punta ed è andato fortissimo. In Inghilterra è stato utilizzato in posizioni non sue. In poco tempo sarà titolare nella Roma per la sua capacità tattica. So che Fonseca avrebbe preso volnetieri anche Taison e Marlos, tra i tanti che ho lanciato nello Shakhtar. Fonseca speriamo che faccia bene, la Roma ha bisogno di un allenatore di successo. Il problema è che arriva dallo Shakhtar dove io avevo impostato una sqaudra d'attacco in cui tutti erano abituati a cointrollare il gioco, e in Italia non è così facile. Ma può far bene"

