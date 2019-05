ESCLUSIVA TMW - Magrin: "Dea prima delle milanesi... Gasp come Ferguson"

L'impresa di questo campionato è dell'Atalanta. La squadra di Gasperini ha chiuso al terzo posto dopo un campionato eccezionale. E nell'ambiente nerazzurro si festeggia e si sogna. "E' qualcosa di stupendo", dice a Tuttomercatoweb.com Marino Magrin, grande ex bergamasco. "E' un risultato storico, l'Atalanta arriva prima delle milanesi e per chi tifa per questi colori ha un bel valore, rende orgogliosi".

Ora le porte della Champions...

"Credo che la squadra verrà rinforzata per un'altra stagione importante. Serve far bella figura anche in Champions e la società con i suoi dirigenti è in grado di portare giocatori di spessore".

Qual è stato l'elemento decisivo per questa grande stagione?

"Prima di tutto la società, con le sue regole e le sue ambizioni. Mai fare il passo più lungo della gamba, questa è sempre stata la filosofia del club. Gasperini ha portato la sua personalità, ha dato forza e struttura alla squadra dopo che all'inizio è stato sorretto dal club".

E adesso che futuro vede per Gasperini, inseguito e sognato dalla Roma....

"Mi auguro resti ma non posso dire altro".

Lei che farebbe al suo posto?

"Onestamente resterei quasi a vita all'Atalanta, facendo il Ferguson della situazione. In questi anni ha fatto cose eccellenti insieme alla società. Farei un contratto di altri cinque anni con l'Atalanta, è il leader della squadra"