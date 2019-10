ESCLUSIVA TMW - Martina: "Buffon miglior portiere della storia. Sul Genoa...”

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Silvano Martina è l'agente di Buffon ma è stato a lungo anche portiere del Genoa di cui ha difeso la porta a lungo negli anni Ottanta. A lui ci siamo rivolti per un'analisi sulla complicata situazione dei rossoblù, che a breve dovrebbero cambiare allenatore. "Mi dispiace - dice a TMW - non mi aspettavo questi risultati anche perché il precampionato era stato buono. Forse è progressivamente subentrata un po' di paura nella squadra. Adesso il Genoa non si esprime per il potenziale che ha. L'organico è ottimo".

Chi vede meglio come sostituto di Andreazzoli? Si fa il nome anche di Thiago Mota...

"Si parla di tecnici interessanti e validi. Preziosi valuterà e deciderà".

Da agente di Buffon invece cosa si sente di aggiungere dopo che Gigi è stato nuovamente decisivo contro il Bologna?

"Sono 26 anni che parlo di Buffon, sabato sera ha fatto una grande parata ma Gigi è questo. E' il più grande portiere della storia del calcio. Se non si fosse sentito competitivo a grandi livelli avrebbe smesso. Ha passione e finchè se la sente andrà avanti".