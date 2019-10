Anche Claudio Maselli ha preso parte alla festa dei 110 anni del Bologna. Maselli, ex centrocampista ha giocato non solo nel Bologna ma anche nel Genoa, dove ha spesso ricoperto la carica di allenatore. E sui liguri dice a TMW: "Il Genoa ha iniziato bene poi si è inceppato. C'è stato il ko col Milan ma la prestazione è stata buona e bisognerebbe ripartire da quella. E' chiaro che poi contano sempre e solo i risultati. E' stato giustissimo confermare Andreazzoli, non si può togliere la fiducia ad un tecnico a cui ti sei affidato un mese mezzo fa. Andreazzoli è bravo ma dipende dai risultati. Anche Giampaolo era bravo ma poi è stato esonerato. Il Genoa deve svegliarsi perchè con questa media farebbe 38 punti e l'Empoli con questi punti è retrocesso"

