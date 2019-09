© foto di Balti Touati/PhotoViews

“Che ricordi Brescia-Juve. E quel gol di Diamanti, incredibile. Straordinario”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Brescia, Gianluca Nani. “A Brescia tira un’aria di grande entusiasmo, La squadra dopo momenti dubbi è tornato in Serie A. Sicuramente non è contro la Juve che il Brescia deve fare risultato, ma è una partita da giocare e da vivere fino in fondo. Mettendoci qualcosa in più, il cuore. Davide - sottolinea l’ex dirigente delle Rondinelle - ha battuto Golia, il Brescia può battere la Juve. Tecnicamente c’è un divario enorme, ma il Brescia può fare leva sull’entusiasmo. C’è una voglia di calcio incredibile, poi c’è Balotelli alla sua prima. Insomma, questo Brescia può provare a fare l’impresa. Gli uomini chiave? Beh per quanto riguarda la Juve scegliamo dal mazzo... del Brescia mi piace da morire Tonali. E la punta di diamante è Balotelli, tifoso del Brescia che farà di tutto per fare gol. Gli auguro di fare più di un gol. Corini? Il mister facendo un ottimo lavoro, gli faccio un grande in bocca al lupo per il bene del Brescia spero - conclude Nani - che continui a fare come sta facendo”.