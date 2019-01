"Aveva fatto bene al Genoa ma la maglia del Milan pesa però è partito alla grande. Come dice Freud l'importante non è salire a cavallo ma restarci quindi vediamo, sicuramente Piatek è un ottimo giocatore". Ha parlato così a Tuttomercatoweb.com Gianluca Nani, ds del Reading e in passato tra le altre al Brescia e al West Ham. Il tempo dirà se sarà stato il colpo migliore del mercato. Serve comunque anche pazienza perchè il Milan ha ambizioni e pressioni diverse.

Da gran conoscitore del Brescia le sue sensazioni su Tonali, ottimo talento.

"L'ho visto all'esordio e rimasi a bocca aperta. Questo è un giocatore speciale, gran personalità e capacità di stare in campo. Lui è un giocatore diverso, avrà una carriera importante. Spero che se partirà possa restare in Italia ma non mi sorpenderebbe un'asta europea "

