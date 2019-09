ESCLUSIVA TMW - Ordine: "A portieri invertiti il Milan avrebbe vinto 4-1"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Presente all'evento "Milano Calcio City", il giornalista Franco Ordine ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com del difficile momento del Milan di Marco Giampaolo: "Al di là del risultato negativo, si è vista una schiarita. Un'ora di buon calcio, a portieri invertiti sarebbe finita 4-1 per il Milan, perché è innegabile che Sirigu abbia fatto almeno tre parate decisive. La stessa dichiarazione di Maldini prima del fischio d'inizio ha dato solidità e ci sono tutte le premesse per uscire dal momento buio. La Fiorentina non sarà decisiva; se così non fosse, vorrebbe dire che non è stata fatta una scelta consapevole, perché non puoi scegliere Giampaolo senza sapere che ha bisogno di tempo per impartire determinati concetti. I giocatori sono arrivati a rate, c'è stato poco tempo per lavorare sulla rosa completa. Sarebbe come ammettere di aver commesso un errore clamoroso".

Si tornerà in modo permanente al 4-3-3?

"Giampaolo è una persona intelligente, ha capito che quel sistema di gioco permette ai giocatori di trovarsi a proprio agio e che non ha senso violentarli.

L'Inter invece vola.

"Io avevo pronosticato la vittoria dello Scudetto prima dell'inizio del campionato, sfidando l'ira di Conte. Mi pare sia assistito da buona stella e questo non guasta. Gli episodi girano bene e nel calcio questo è un alleato".

Sei deluso dal Napoli?

"Ha tirato 27544 volte in porta, ha preso pali, traverse e ci sono stati salvataggi sulla linea. L'allenatore non ha colpe se perde con un unico contropiede. Sei punti dal primo posto sono tanti ma siamo all'inizio e il doppio impegno campionato-Champions farà la differenza".

Come giudichi la nuova Juve di Sarri?

"Mi aspetto che sia una squadra sarriana fino in fondo, differente dal DNA classico bianconero. Io sono un giochista, apprezzo lo spettacolo. Non sarà facile, un po' come convincere un vegano a mangiare la carne".

La Fiorentina può essere un avversario ostico per il Milan?

"Sì, Montella conosce qualità e difetti dei rossoneri e avrà voglia di riscatto".