© foto di Aurelio Bracco

“Registriamo con soddisfazione che Sebastian Giovinco può essere definito l’eroe dei tre mondi. Due Scudetti, due volte la Supercoppa Italiana, l’MLS con il Toronto risultando capocannoniere e ieri anche la Champions Asiatica con l’Al Hilal”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, fondatore della PDP che segue Sebastian Giovinco fin dai tempi della Primavera della Juventus. “Ora Sebastian - continua Pasqualin - si appresta a disputare il Mondiale per Club dove gli ultimi italiano giocarono nel 2010 e furono Thiago Motta e Santon. Se andrà bene, in semifinale giocherà contro il Flamengo. La sua è una carriera ricca di soddisfazioni oltreché di natura economica anche in termini sportivi, unire gli aspetti professionali a quelli economici raddoppia la soddisfazione”.

Chiosa dedicata al mercato di gennaio. “Sarà un mercato - spiega l’avvocato - nel quale tutti cercheranno di rattoppare eventuali buchi. I problemi più grossi sono quelli del Milan, per i rossoneri parla la classifica. L’Inter invece ha capito di essere competitiva e quindi mi aspetto che possa intervenire. E la logica mi porta a pensare a Vidal, si giocherà sulla formula ma credo che si possa arrivare ad un’intesa. Così come per Giroud, un attaccante come lui - conclude Pasqualin - farebbe comodo”.