ESCLUSIVA TMW - Pres. Midtjylland: "Atalanta, che shock. Loro e l'Ajax, due ispirazioni"

esclusiva Pres. Midtjylland: "Atalanta, che shock. Loro e l'Ajax, due ispirazioni"

vedi letture

Rasmus Ankersen è l'uomo alla base del modello Midtjylland e Brentford. I dati alla base del mercato e della gestione del club. Ora la Champions, oggi l'Ajax: "Una catena di talenti incredibile"

Il metodo Midtjylland, il metodo Brentford, è quello della visione di Rasmus Ankersen. Che comprò nel 2014 la società danese insieme all'amico Matthew Benham. I dati alla base (quasi) di tutto. Un anno e via il titolo in Danimarca, replicato poi nel 2018. La società danese è ora impegnata in Champions League nel raggruppamento dell'Atalanta, con cui ha perso la prima partita. "Uno shock", dice Ankersen, dalla Danimarca, a Tuttomercatoweb.com. "Il modo in cui giocano è interessante. Sono divertenti, si concedono rischi. L'Atalanta cerca sempre di limitare gli avversari dal segnare, hanno tanti giocatori che pressano e sono perfetti per il loro stile di gioco. Sono molto intelligenti anche nel recruiting, e per questo hanno avuto successo".

Atalanta, Liverpool, ora c'è l'Ajax. Un altro modello, per voi?

"In qualche modo sì. Hanno conquistato un dominio domestico come vorremmo noi. L'Ajax è un'altra ispirazione. Il nostro stile di gioco è molto simile all'Atalanta che all'Ajax, però il modo in cui hanno una pipeline di talenti è incredibile. E' un'ispirazione".

La squadra di Klopp, invece, sembra una crasi delle due come stile di gioco.

"Il Liverpool non è così estremo come l'Atalanta ma sono bravi nel Gegenpressing, amano il possesso. Sono una grande squadra, il modo in cui giocano lo riflette a pieno".

Due partite in Champions, zero punti. E ora?

"E' stato uno shock per come è andata con l'Atalanta, anche perché in alcune fasi di gioco abbiamo fatto molto bene, sfiorando uno o due gol. Però ci sono sempre dei perché nei risultati. Alcuni dei nostri, gran parte dei nostri, non sono abituati a competere a questo livello ed era quanto meno immaginabile. Lo sapevamo ma cercheremo di far più punti possibile. A partire dalla gara con l'Ajax".