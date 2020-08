esclusiva Sella: "Roma, Friedkin non sfasci quel che c'è. Ds? Rivorrei Sabatini"

Anche Ezio Sella, da ex giallorosso, è rimasto sorpreso dalla gara di ieri della Roma. "Non c'era, sotto tutti i punti di vista. Era spenta - spiega a TMW - senza mordente, senza determinazione, è stata sopraffatta dal Siviglia, peraltro molto attrezzato. Credo sia stata la Roma peggiore dell'anno. Nel calcio càpitano queste gare, forse c'era troppa attesa. Ma c'era in effetti da aspettarsi molto di più anche per quello che avevamo visto dai giallorossi a fine campionato".

Dzeko a fine gara si è esposto in maniera forte..

"Come tutti i giocatori di personalità si è accorto di questa debacle e che forse è stata preparata male la gara. Ripeto, la Roma è stata surclassata".

Si apre l'era Friedkin: cosa aspettarsi?

"Spero abbia le idee chiare e non sfasci quel che c'è. Ci sono almeno sei giocatori importanti su cui costruire una squadra competitiva".

Come ds chi vorrebbe?

"Si fanno ora tanti nomi. Walter Sabatini lo stimo molto, lavora bene, conosce il calcio ed è uno dei migliori in circolazione. Lo rivorrei, lo conosco da tanti anni è un grande competente".