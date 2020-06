ESCLUSIVA TMW - Sergio Cordova offerto a Parma e Torino, l'agente: "Vuole fare un nuovo step"

esclusiva Sergio Cordova offerto a Parma e Torino, l'agente: "Vuole fare un nuovo step"

"Sergio piace in Italia e in Spagna, ci sono diverse squadre interessate. La Bundesliga è appena finita, ha un contratto con l'Augusta e la cosa importante è non arrestare il percorso di crescita del giocatore. Vediamo cosa succederà...". Pablo Bengoechea, agente dell'attaccante Sergio Cordova, ha parlato così a TMW del futuro del suo assistito. Il classe '97, nazionale venezuelano, sogna infatti una rivincita internazionale dopo i problemi fisici che ne hanno rallentato l'exploit in questa stagione e vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Serie A o in Liga.

Cordova in Serie A sarebbe stato proposto a Parma e Torino, con la formula del prestito, complice anche il suo contratto in scadenza nel 2022.