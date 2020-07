esclusiva Signorelli: "Nicola a rischio? Purtroppo è il calcio. Genova senza derby sarebbe brutta"

Il Genoa è vivo ma rischia. Dopo la ripresa del campionato i risultati negativi lo hanno fatto scendere al terzultimo posto anche se la lotta è apertissima. "E' una situazione difficile, da genoano sono convinto che Nicola e la società riusciranno a far quadrato", dice a Tuttomercatoweb.com Elio Signorelli grande ex rossoblù. "Peccato, perchè prima della pandemia Nicola aveva messo a posto la squadra".

Ora è un altro Genoa?

"Si sapeva che questa situazione, giocando ogni tre giorni, col caldo e senza pubblico avrebbe portato vantaggi e svantaggi. Il Genoa ad oggi stando così le cose è stato svantaggiato. Ora comunque serve stare concentrati. Genova senza derby sarebbe brutta".

Nicola a rischio con la Spal?

"Il mondo del pallone è questo, purtroppo. Sembrava l'allenatore giusto per il futuro, ora viene messo in discussione e poi magari uscirà fuori il nome di Ballardini che di solito ha sempre salvato il Genoa".

Da dirigente che farebbe se anche con la Spal andasse male?

"Non saprei, oggi sono fermo e vedo che lavorano persone che hanno fatto molto meno. Ma magari entrano in gioco rapporti o forze politiche. In ogni caso non posso pensare che Nicola prima era bravo e ora non lo è più. Serve la capacità di tenere una linea e una certa serenità nei giudizi. Al tempo stesso un presidente che mette i soldi può dire: "E se retrocedo?". E' chiaro che a quel punto gli viene in mente Ballardini che quando è stato chiamato in causa ha fatto le sue vittorie preziose. Non sarebbe una decisione facile: da amico spero che Nicola faccia risultato, da tifoso spero che il Genoa si salvi. I tifosi contestano Preziosi che però con Spinelli è stato il miglior presidente. Con loro sono arrivati giocatori che non avremmo mai visto. Sul fatto che debba cedere sono d'accordo, ma questo è un altro discorso".