ESCLUSIVA TMW - Stepinski si sfoga: "Chievo, lasciami andare all'Hellas"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mariusz Stepinski vuole lasciare il Chievo e approdare all'Hellas Verona, ormai non è più una novità. Il giovane e talentoso attaccante polacco, autore di sei reti nello scorso campionato, intende restare in Serie A per non interrompere sul più bello il suo importantissimo percorso di crescita e maturazione, aiutando a suon di gol la squadra di Juric a raggiungere la salvezza. Un desiderio chiaro da tempo, che lo stesso Stepinski ha voluto esprimere e divulgare pubblicamente, scegliendo in esclusiva proprio i microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Stepinski, cosa sta succedendo?

"Semplice: voglio rimanere in Serie A e ho la possibilità di andare all'Hellas Verona. Mancano pochissimi giorni alla fine del mercato e non posso permettermi di perdere questo treno. E poi rimarrei a vivere in una città meravigliosa come Verona, dove mi trovo benissimo e sono felice".

Come ha reagito il Chievo a questa sua decisione?

"Il mister mi capisce, i miei compagni fanno il tifo per me e per il mio trasferimento. Purtroppo però una persona di mia fiducia mi ha deluso, a inizio estate mi raccontava che su di me c'erano sette squadre e invece abbiamo visto tutti com'è andata... Oggi il mio agente, Marcin Kubacki, mi ha portato una proposta concreta dell'Hellas Verona e io non voglio certo farmela scappare. Questa è la mia volontà".

🎙#Marcolini: “La situazione di Stepinski è spiacevole, non fa bene alla squadra ma neanche a lui. Ha lavorato bene dall’inizio del ritiro ma ora l’atteggiamento è cambiato. È una delusione, contavamo su Mario e ad oggi è difficile pensare di insistere su di lui”. #ChievoEmpoli pic.twitter.com/615EKFfNza — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) August 29, 2019