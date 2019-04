ESCLUSIVA TMW - Tacchinardi: "Juve al 70%. Sarei curioso di vederla in Premier"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Juventus ha giocato al 70%". Parola di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, che crede che la squadra di Allegri potesse viaggiare diversamente. "In Serie A è talmente più forte... se puoi viaggiare a 300 all'ora non puoi sempre rimanere sui 180. Ci sono allenatori che vanno sempre a quella velocità, altri che gestiscono".

Però lo Scudetto...

"Cheapeau al campionato, ma in zona Champions ci sono squadre che fanno un punto in quattro partite. Sarei curioso con la Juventus in Premier League. Tottenham, Liverpool, Arsenal, United, Everton, Wolverhampton... sarei curioso. Ogni partita lì viene giocata a seimila all'ora".

La Juve ha vinto con molto anticipo.

"Non dobbiamo continuare a denigrare la nostra A, però è vero che non va bene il dominio Juve. I difetti vengono mascherati, poi vai a giocare a Bergamo in Coppa Italia e vengono messi a nudo. Se non si viaggia al massimo puoi perdere, il problema è sempre l'intensità. All'estero fai trenta partite così, in Italia meno... poi le vinci, ma ti abitui".