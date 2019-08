ESCLUSIVA TMW - Torricelli: "Juve un gradino sopra. Icardi a Napoli determina"

© foto di Federico De Luca

Parte il campionato e con Moreno Torricelli abbiamo provato ad analizzare non solo il possibile andamento ma anche le squadre che potranno realisticamente insidiare la favorita Juventus: "I bianconeri - dice Torricelli a TMW - sono ancora un gradino sopra tutti. Certo poi dovranno essere presi in considerazione gli sviluppi di mercato ma vedo dietro la Juve il Napoli e l'Inter e un gruppone che si giocherà tutto il resto in cui inserisco Roma, Lazo, Milan e Fiorentina".

Quindi anche i viola li vede bene?

"L'acquisto di Ribery è stato molto importante perchè può fare da chioccia ai giovani. Ha grandi qualità e può portare la sua mentalità vincente anche nei ragazzi".

Qualche dubbio sulla Juve può essere sulla capacità di apprendere subito i dettami di Sarri?

"Quando c'è un cambio di un allenatore è speso così. Magari non partirà alla grande, ci vorrà un po' di adattamento e in effetti nel precampionato hanno fatto un po' fatica e hanno preso qualche gol di troppo. Però la qualità verrà fuori. Da questo punto di vista il Napoli è più rodato. Inter e Juve inizialmente avranno qualche difficoltà in più però la rosa è eccezionale".

Dunque Napoli anti-Juve?

"Credo che l'Inter abbia grandissimi giocatori, una buonissima difesa. Può essere l'nati -Juve. Il Napoli comunque con Manolas ha fatto un grande acquisto e la coppia che formerà con Koulibaly è molto forte. Se poi lì davanti trova Icardi allora sarà la ciliegina"

Ma Icardi potrà andare alla Juve a suo parere?

"Non saprei, là davanti la squadra è al completissimo. Se riesce a piazzare qualcuno può anche prenderlo ma Icardi per la Juve non è determinante come può esserlo per il Napoli".

Tornando alla Fiorentina Ribery ieri ha detto che vuol arrivare con i viola tra le prime cinque o addirittura tra le prime tre...

"Ribery è ambizioso, ha sempre giocato per vincere, ha mentalità vincente. E' chiaro che non ha ancora una squadra così all'altezza però è giusto fare questi proclami. E' nella sua indole"