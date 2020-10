esclusiva Uria: “Da Tagliafico a Gravenberch, tutti i segreti dell’Ajax”

“L’Ajax è una squadra matura e anche se ha perso nel tempo qualche calciatore importante come Van De Beek oppure De Jong e De Ligt ha mantenuto un’idea di gioco ben precisa”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato residente in Olanda Emiliano Uria.

L’Ajax proviene da un 13-0. Mica male...

“L’Ajax ha spalancato la difesa del Venlo che ha sbagliato tutto. E poi dopo il sesto gol i calciatori avversari pensavano già ad altro. Comunque quello della scorsa settimana non è il record dell’Ajax: ha vinto una partita anni fa per 14-0”.

Stasera difficilmente finirà 13-0. Come vede la partita contro l’Atalanta?

“Sarà una gran bella partita, aperta ad ogni risultato. Entrambe le squadre propongono bel gioco e pensano a fare gol. Sarà importante per l’Ajax contenere il Papu Gomez”.

Gli uomini mercato dell’Ajax?

“Tagliafico non ha bisogno di presentazioni. E poi Kudus e Anthony possono diventare due grandi talenti. Mi piace molto Martinez e attenzione a Gravenberch”.

Immaginava una carriera diversa per Klaassen?

“Quando ha esordito sembrava che potesse fare un percorso più importante. Non è riuscito ad imporsi. Non pensavo che tornasse indietro all’Ajax. E questo Ajax non è lo stesso che ha lasciato lui”.

Pronostico per stasera?

“Io dico 2-2. Mi aspetto una partita spettacolare”.