…con Emiliano Uria

Oggi alle 00:00 A tu per tu

“L’Olanda arriva all’Europeo matura ma con qualche problema perché deve abituarsi al modulo di De Boer”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Emiliano Uria, profondo conoscitore del calcio olandese.

A propósito del modulo: De Boer è stato a criticato.

“Di solito l’Olanda gioca con il 4-3-3. De Boer ha tante persone contro compreso suo fratello, ma se non utilizza questo modulo ritiene di non avere i calciatori adatti”.

E la partita di stasera, come la vede?

“L’Ucraina è una squadra difficile da affrontare. Sheva sa molto di tattica, non è da sottovalutare”

Chi vincerà l’Europeo?

“La Francia è favorita. Ma faccio il tifo per l’Italia. Mi auguro che l’Olanda possa fare un buon Europeo”.

Quanto influirà l’Europeo nel calciomercato?

“È un Europeo diverso. Ma una buona opportunità per vedere tanti talenti che non siamo riusciti a vedere. Non ci saranno grandi movimenti, ma gli Europei rappresentano sempre una vetrina”.

In vista del prossimo mercato su chi puntare?

“Thiago Almada, Fausto Vera e Nicolas Capaldo sono nomi da monitorare seriamente. Possono arrivare in Europa, ci sono già delle trattative in corso”.

E c’è anche Senesi…

“Ha disputato una grande stagione al Feyenoord risultando il migliore. Mi aspetto che possa fare il salto di qualità, tra Italia e Spagna”.