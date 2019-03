© foto di Andrea Rosito

Prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, oggi protagonista in B con il Padova. Si tratta di Eyob Zambataro classe 1998, talento alla posizione numero 94 della classifica de "I 100 giovani d'Italia" stilata da TMW. Di lui parla Giorgio Zamuner, dg del club patavino: "Eyob nasce esterno basso di destra, ma in questa stagione abbiamo avuto modo di utilizzarlo anche sull'altra fascia, così come centrocampista centrale ed esterno. Tecnicamente ha grande facilità di corsa e accelerazione, calcia indistintamente sia di destro che di sinistro: a mio modo di vedere deve crescere ancora in consapevolezza perché ha ampi margini di miglioramento. Pronto per la A? Credo che per lui sarebbe opportuno un altro anno in Serie B. Qualora riuscissimo a centrare la salvezza saremmo pronti a far valere il diritto di riscatto che ci siamo riservati la scorsa estate. Il suo ruolo per il futuro? Personalmente lo vedo come un ottimo quinto di centrocampo: in lui rivedo Lazzari della SPAL".