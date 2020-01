ESCLUSIVA TMW - Zeman: "Oggi la Lazio è la vera anti-Juve"

Fonte: Intervista a cura dì Lorenzo Marucci

Oggi la seconda squadra è la Lazio, se vincono il recupero col Verona vanno al secondo posto e sono loro i primi inseguitori. Visto che hanno già vinto due partite con la Juventus hanno più possibilità in questo momento". A parlare è Zdenek Zeman, allenatore che ha analizzato il momento della Lazio in una intervista esclusiva ai microfoni di 'TMW'.

La Lazio quando l'ha sorpresa?

"Mancava continuità, anche se non è normale vincere undici gare consecutive e molte a tempo scaduto. Però ce l'ha fatto e vincendo arriva più convinzione, più voglia di giocarsi qualcosa".

Qual è il segreto di Inzaghi?

"La Lazio è una squadra che giocava un bel calcio anche lo scorso anno. Però poi c'erano cali improvvisi che non le hanno permesso di lottare per qualcosa di importante. Oggi questi cali non ci sono e la squadra va avanti convinta di poter fare qualcosa di importante"

Quello della Lazio è il centrocampo migliore della Serie A.

A me piacciono tutti e tre. Insieme fanno bene e sono importanti".

Luis Alberto è il calcio...

"E' bravo. Lo scorso anno ha giocato spesso male, non so se non avesse voglia o voleva andare via e ha fatto un brutto campionato. Quest'anno sta di nuovo dimostrando quanto fatto vedere due anni fa".

