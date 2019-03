ESCLUSIVA TMW - Zocchi su Petrelli (76°): "Punta atipica, alla Bruno Giordano"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

E' un centravanti atipico, alla Bruno Giordano". Paragone vintage quello che Moreno Zocchi, ex dirigente del settore giovanile della Juventus, ha proposto ai microfoni di 'TMW' in merito a Elia Petrelli, attaccante classe 2001.

E' una prima o una seconda punta?

"E' una prima punta, ma può giocare anche con una prima punta. La Juventus lo prese dal Cesena ed è al terzo anno nel settore giovanile del club campione d'Italia. L'allenatore della Primavera Baldini parla di lui in termini entusiastici e io condivido, ha qualità tecniche e visione di gioco. E' una punta con la tecnica di un trequartista, nonostante sia alto 185 centimetri. Magari in zona gol deve togliersi un po' di pigrizia, ma con Baldini sta migliorando anche in questo senso e il futuro è tutto dalla sua parte".