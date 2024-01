Ufficiale Colpo in attacco per la Fermana: dalla Pro Sesto arriva Petrelli

La Fermana comunica l'arrivo dalla Pro Sesto di Elia Petrelli. Attaccante centrale, classe 2001, inizia nel settore giovanile del Cesena prima di passare alla Juventus dove colleziona 46 presenze con la Primavera e 16 con quella della Nex Gen in Serie C. Per lui anche l'esordio in B con la maglia della Reggina, prima di vestire in C le maglie di Carrarese, Triestina e Pro Sesto appunto.