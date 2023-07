ufficiale Pro Sesto, dal Genoa arriva in prestito l'attaccante Elia Petrelli

Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa le prestazioni sportive dell’attaccante Elia Petrelli.

Petrelli, punta centrale, è nato a cesena il 15 agosto 2001. Dopo la trafila giovanile nel Cesena è passato nella stagione 2016/17 alla Juventus.

Con i bianconeri è sceso in campo 44 volte con la maglia dell’Under 17, 50 con la maglia della Primavera e 13 in Serie C con la maglia della Juventus Next Gen.

Nella stagione 2020/21 ha esordito in Serie B con la maglia della Reggina, mentre in Lega Pro vanta complessivamente, nonostante la giovane età, quasi 50 presenze e 7 gol con le maglie di Carrarese (Stagione 2021/22), Triestina, Siena (Stagione 2022/23) e appunto Juventus Next Gen.

Il giovane attaccante romagnolo ha anche vestito la maglia della Nazionale: sono 22 infatti le presenze complessive tra Nazionale Under 16, 18 e 19