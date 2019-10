Esordio in Serie A per il classe 2002 Esposito con la maglia dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l’apparizione dello scorso anno in Europa League con l’Eintracht e il grande impatto nell’ultima di Champions League col Borussia Dortmund, per Sebastiano Esposito arriva anche il momento del’esordio in Serie A. Il tecnico Conte infatti ha mandato in campo il classe 2002 al minuto 73 della sfida contro il Parma, su risultato di 2-2. A fargli posto è Lautaro Martinez.