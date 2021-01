Esordio per Milik con l'OM, Villas-Boas: "Ha fisico e mobilità. Serve portarlo al 100%"

Nella giornata di ieri Arkadiusz Milik ha fatto il proprio esordio con la maglia dell'Olympique Marsiglia nella sconfitta per 3-1 contro il Monaco. Il tecnico marsigliese André Villas-Boas ha così commentato i 30 minuti abbondanti giocati dal polacco ex Napoli: "Non giocava dal 15 novembre in una partita con la Nazionale perché era stato messo in disparte dal Napoli. E noi non vogliamo correre rischi a causa della mancanza di ritmo partita. Ora avremo una settimana lunga per preparare la sfida contro il Rennes e credo che possiamo riportarlo in buone condizioni fisiche, facendolo giocare di più. L'obiettivo è quello di dargli sempre più minuti per portarlo via via al 100%. Il suo ingresso non è stato semplice perché abbiamo faticato come squadra sulla circolazione del pallone. Ma abbiamo intravisto la sua presenza fisica e la sua mobilità. Ora dovremo dargli più palloni, trovare il giusto modo per servirlo e così inizierà anche a segnare".