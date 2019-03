Euro 2020, gir.I: Belgio sul velluto, sorprese Kazakistan e Cipro

© foto di Imago/Image Sport

Nessuna sorpresa in vetta al girone I di qualificazioni verso Euro 2020, con il Belgio che fa la parte del leone. Ai tre punti conquistati all'esordio contro la Russia, è arrivata la vittoria agevole contro la matricola Cipro. Il mattatore è stato Hazard, autore di tre gol finora. Il secondo posto vede in lotta proprio i russi con la Scozia, ma a quota tre punti ci sono anche Kazakistan e Cipro. Difficile, però, che possano lottare ancora a lungo per la qualificazione alla competizione del prossimo anno.

IL CALENDARIO

21 marzo 2019

Kazakistan-Scozia 3-0 - 6' Pertsukh, 10' Vorogovskiy, 51' Zaynutdinov

Cipro-San Marino 5-0 - 19' rig. Sotiriou, 23' rig. Sotiriou, 26' Kousoulos, 31' Efrem, 56' Laifis

Belgio-Russia 3-1 - 14' Tielemans (B), 16' Cheryshev (R), 45' rig.Hazard (B), 88' Hazard

24 marzo 2019

Kazakistan-Russia 0-4 - 19' Cheryshev, 47' Cheryshev, 52' Dzyuba, 62' aut. Beysebekov

San Marino-Scozia 0-2 - 4' McLean, 74' Russell

Cipro-Belgio 0-2 - 10' Hazard, 18' Batshuayi

8 giugno 2019

Russia-San Marino

Belgio-Kazakhstan

Scozia-Cipro

11 luglio 2019

Kazakhstan-San Marino

Belgio-Scozia

Russia-Cipro

6 settembre 2019

Cipro-Kazakhstan

San Marino-Belgio

Scozia-Russia

9 settembre 2019

Russia-Kazakhstan

San Marino-Cipro

Scozia-Belgio

10 ottobre 2019

Kazakhstan-Cipro

Belgio-San Marino

Russia-Scozia

13 ottobre 2019

Kazakhstan-Belgio

Cipro-Russia

Scozia-San Marino

16 novembre 2019

Cipro-Scozia

Russia-Belgio

San Marino-Kazakhstan

19 novembre 2019

Belgio-Cipro

San Marino-Russia

Scozia-Kazakhstan

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

Belgio 6

Cipro 3

Russia 3

Kazakistan 3

Scozia 3

San Marino 0