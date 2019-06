Euro U21, le formazioni di Spagna-Belgio: out Fabian Ruiz e Lirola

Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

In attesa della sfida di questa sera dell’Italia contro la Polonia, per il Gruppo A dell’Europeo Under 21 scendono in campo, alle ore 18.30, Spagna e Belgio.

Nella Rojita diversi cambi per il tecnico De la Fuente rispetto al ko contro gli azzurrini, con la modifica più sostanziale che riguarda l’arretramento di Ceballos nei 2 davanti alla difesa (al posto di Fabian Ruiz, non al meglio) per far spazio davanti a Dani Olmo. Diversi cambi anche nel Belgio, dove spicca l’assenza dell’attaccante Leya Iseka, in gol nella gara d’esordio nonostante il ko.

Queste le formazioni ufficiali di Spagna-Belgio:

Spagna (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Junior Firpo; Ceballos, Merino; Soler, Dani Olmo, Oyarzabal; Mayoral

Belgio (4-4-2): De Wolf; Cools, Faes, Bornauw, Cobbaut; Mangala, Heynen, Schrijvers, Bastien; Lukebakio, Mbenza