Europa League, Gruppo H - Il Milan vince ancora. Poker del Lille sul campo dello Sparta Praga

vedi letture

Il Milan non si ferma più e vince anche in Europa League: 3-1 il punteggio finale in favore dei rossoneri sul campo del Celtic. Primo tempo in scioltezza, grazie alle reti di Krunic e Diaz. Nella ripresa il Milan ha abbassato un po' la guardia ed il Celtic ha riaperto la gara. Nel finale la prima gioia in rossonero di Hauge ha chiuso la partita ed ha regalato i tre punti al Milan. Nell'altra sfida il Lille ha calato il Poker sul campo dello Sparta Praga: straordinario Yazici, autore di una tripletta.

Risultati e marcatori

Sparta Praga-Lille 1-4 (45+1', 60' e 75' Yazici, 47' Dockal, 66' Ikone)

Celtic-Milan 1-3 (14' Krunic, 42' Diaz, 76' Elyounoussi, 90+2' Hauge)

Classifica

Lille 3

Milan 3

Celtic 0

Sparta Praga 0