Europa League, il girone della Lazio: le schede di Celtic, Rennes e Cluj

Il Rennes, attuale capolista della Ligue 1, e una squadra con una lunga storia europea come il Celtic Glasgow: l'urna di Montecarlo non è stata particolarmente clemente con la Lazio di Simone Inzaghi, che dalla quarta fascia ha visto sorteggiato un club comunque ostico come il romeno Cluj, reduce dall'eliminazione nel turno di playoff di Champions League. Di seguito vi presentiamo le avversarie dei biancocelesti.

Celtic Glasgow

Lo stadio - Celtic Park

L'allenatore - Neil Lennon

La stella - Fraser Forster

Oggi giocherebbe così - (4-3-1-2): Forster; Ajer, Bitton, Jullien, Bolingoli; Ntcham, Brown, Forrest; McGregor; Edouard, Griffiths.

Ultima stagione - Campione di Scozia (50° titolo), ha vinto la SFA Cup (39° titolo) e la Scottish League Cup (18° titolo). Eliminata ai sedicesimi di Europa League dal Valencia.

Il mercato - Tierney è stato ceduto per ben 27 milioni di euro all'Arsenal, finanziando praticamente l'intera campagna acquisti degli scozzesi. In difesa sono arrivati i centrali Jullien ed Elhamed, nonché il terzino Boli Bolingoli.

Rennes

Lo stadio - Roazhon Park

L'allenatore - Julien Stéphan

La stella - M'Baye Niang

Oggi giocherebbe così - (5-3-2): Mendy; Traoré, Da Silva, Gelin, Morel, Maouassa; Camavinga, Grenier, Bourigeaud; Niang, Tait.

Ultima stagione - 10^ in Ligue 1, ha vinto la Coppa di Francia. Eliminata agli ottavi di Europa League dall'Arsenal

Il mercato - Anche qui una grande cessione: Sarr è finito al Watford per 30 milioni. Poi Bensebaini al 'Gladbach per 8 milioni, Koubek all'Augsburg per 7,5 milioni, André al Lille per 7 milioni. In entrata, Niang dal Torino per 15 milioni e Tait dall'Angers per 9 i principali affari. In difesa, Morel e Gnagnon: parametro zero e prestito. Sono cambiati anche i due portieri: Mendy (4 mln) dal Reims e l'ex Sporting, Salin.