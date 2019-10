Europa League, Roma-Gladbach, le formazioni: Mancini in mediana

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Mischia le carte rispetto alla vigilia Fonseca che lascia in panchina Florenzi e dà spazio a Pastore dopo la gara contro la Sampdoria. Il tecnico portoghese stupisce tutti spostando Mancini in mediana al fianco di Veretout, con l'argentino ex PSG che dunque giocherà sulla trequarti dietro Dzeko. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Bensebaini; Hermann, Kramer, Zakaria, Neuhaus; Thuram, Embolo.