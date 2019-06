Europeo U21, la Spagna di De la Fuente punta al titolo con Dani Ceballos

Andiamo a conoscere le dodici squadre che si contenderanno il massimo titolo europeo giovanile dal 16 luglio, in Italia

La Spagna Under 21 del selezionatore Luis de la Fuente è arriva a giocarsi la fase finale dell'Europeo di categoria dominando il Gruppo 2 delle qualificazioni (9 vittorie ed 1 sconfitta). Le Furie Rosse, che hanno vinto per quattro volte la manifestazione (1986, 1998, 2011 e 2013), saranno "felicemente orfane" dell'attaccante, classe '96, Marco Asensio del Real Madrid e del centrocampista, classe '96, Rodrigo dell'Atletico Madrid, entrambi stabilmente con la Nazionale maggiore.

IL CALENDARIO - Gli spagnoli, in seconda fascia insieme a Danimarca e Francia in occasione del sorteggio della fase finale, sono stati inseriti nel Gruppo A insieme ai pari categoria del Belgio, dell'Italia e della Polonia. De la Fuente ed i suoi disputeranno la prima e la terza giornata della fase a gironi presso lo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna mentre scenderanno in campo al MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia in occasione della seconda.

1ª Giornata (Domenica 16 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Italia U21 vs Spagna U21, Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

2ª Giornata (Mercoledì 19 Giugno 2019)

Ore 18:30 - Spagna U21 vs Belgio U21, MAPEI Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia

3ª Giornata (Sabato 22 Giugno 2019)

Ore 21:00 - Spagna U21 vs Polonia U21, Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna

I CONVOCATI - Il selezionatore Luis de la Fuente ha reso nota la lista dei 23 calciatori della Spagna Under 21 per la fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 16 al 30 giugno in Italia, nella giornata di giovedì 6 giugno.

Portieri: Dani Martin (Sporting de Gijón), Unai Simon (Athletic Bilbao), Sivera (Deportivo Alaves)

Difensori: Aaron (Magonza), Junior (Real Betis), Lirola (Sassuolo), Martin (Deportivo Alavés), Mere (Colonia), Nunez (Athletic Bilbao), Pedraza (Villarreal), Vallejo (Real Madrid)

Centrocampisti: Carlos Soler (Valencia), Dani Ceballos (Real Madrid), Dani Olmo (Dinamo Zagabria), Fabian Ruiz (Napoli), Marc Roca (Espanyol), Merino (Real Sociedad), Pablo Fornals (Villarreal), Zubeldia (Real Sociedad)

Attaccanti: Borja Mayoral (Levante), Manu Vallejo (Cadiz), Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Las Palmas)

LE STELLE - Il talento più cristallino presente tra le fila della Spagna del selezionatore De la Fuente è sicuramente il centrocampista, classe '96', Dani Ceballos del Real Madrid (34 presenze, 3 reti e 2 assist stagionali) che, nella scorsa edizione dell'Europeo Under 21 svoltasi in Polonia, ha vinto il premio come "miglior giocatore". Gli spagnoli, che hanno lasciato a casa svariati elementi degni di nota (ad esempio Alena, Brahim Diaz e Reguilon), possono contare, inoltre, sul centrocampista, classe '96, Fabian Ruiz del Napoli (40 presenze, 7 reti e 3 assist stagionali), sull'attaccante, classe '97, Mikel Oyarzabal della Real Sociedad (41 presenze, 14 reti e 4 assist stagionali) e sul centrocampista, classe '98, Dani Olmo della Dinamo Zagabria (44 presenze, 12 reti e 9 assist stagionali). Le Furie Rosse, successivamente al forfait del difensore, classe '99, Pedro Porro del Girona (sostituito dal difensore, classe '97, Pol Lirola del Sassuolo), sono l'unica squadra a non vantare neanche un calciatore sotto età tra i propri convocati.

LE AMBIZIONI - Le Furie Rosse, la cui rosa è composta da otto Campioni d'Europa Under 19 nel 2015 (Borja Mayoral, Dani Ceballos, Martin, Mere, Merino, Sivera, Unai Simon e Vallejo), puntano con decisione a vincere il loro quinto Europeo Under 21. De la Fuente, che durante le qualificazioni ha utilizzato prevalentemente il 4-2-3-1, dovrebbe scendere in campo con Sivera tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Aguirregabiria, Vallejo, Mere e Martin. Lungo la trequarti, davanti al duo di centrocampisti centrali Merino e Fabian Ruiz, agiranno, sempre da destra a sinistra, Carlos Soler, Dani Ceballos ed Oyarzabal. In attacco, come unico riferimento offensivo, Borja Mayoral, autore di 8 reti in 10 partite durante le qualificazioni.