Fabian Ruiz raddoppia con il sinistro: il Napoli va, per la Roma è notte fonda

Il Napoli raddoppia poco dopo l'ora di gioco. Ripartenza del Napoli che con Insigne sospinge l'azione, centrando poi per Fabian Ruiz. Il centrocampista si trova il pallone sul sinistro dai 20 metri, l'incrocio è perfetto e la conclusione trova anche le gambe aperte di Juan Jesus. Mirante beffato e 2-0 del Napoli su una Roma che per ora non ha mai tirato in porta.