Facundo Ferreyra-Frosinone, Stirpe: "La risposta entro venerdì"

© foto di Federico Gaetano

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, quest'oggi ha fatto il punto sulle trattative per Facundo Ferreyra e Samiris: "Per rinforzare l'attacco - ha dichiarato - stiamo trattando Facundo Ferreyra, nome già circolato sui media. Le percentuali che possa arrivare? Attualmente il 50% di possibilità. Con l’entourage del giocatore siamo d’accordo, il ragazzo vuole qualche giorno di tempo per riflettere. Entro venerdì sera sapremo la soluzione del caso. Quindi per completare i 4 acquisti prenderemo un altro centrocampista e un altro attaccante. Il centrocampista potrebbe essere Samaris ma comunque abbiamo più di una pista concreta”.