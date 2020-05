Fari su Tonali: piace a tutti. I suoi numeri a confronto con i centrocampisti di A

Sandro Tonali piace a tutti. A Totti, alla Juventus, all’Inter. La prima stagione in Serie A del talento del Brescia ha confermato le buone premesse. Abbiamo studiato i suoi numeri, grazie a Comparisonator, a confronto con quelli di altri giocatori nello stesso ruolo.

Un Gattuso dai piedi buoni. Nel paragone con gli altri centrocampisti centrali della A, emerge il ritratto di un giocatore molto completo in entrambe le fasi. Che spicca per la produzione offensiva (7° per assist fatti, 0,21 in media a partita, nonché 8° per passaggi che portano a un tiro, 1,61 in media a partita): le azioni di attacco riuscite sono 2,52 a gara contro una media di 2,22, così come i passaggi riusciti nella trequarti avversaria sono in media 5,43 (il valore “normale” della A è di 4,22). Ma non disdegna la fase di non possesso: 6,57 azioni difensive riuscite a partita (contro 5,03 come media del campionato).

Dove può migliorare. Da faro del Brescia, Tonali si prende tante responsabilità. Le palle perse, però, sono un dato molto incisivo: la media partita è di 11,52. Un centrocampista della Serie A, statisticamente, ne perde 7,27 a partita, il divario è molto alto. Stesso discorso per i duelli difensivi: Tonali ne prova di più dei suoi competitor (6,17 contro 6,02), ma ne vince di meno (1,13 contro 1,19). E sui contrasti aerei potrebbe sicuramente sfruttare di più i suoi 181 centimetri di altezza. Chiudiamo coi tiri fatti: anche qui leggermente sotto media (0,83 contro 0,98). Inutile dire che, a soli 20 anni, i margini di miglioramento sono immensi.