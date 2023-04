Ferlaino: "Festa scudetto Napoli? Il 4 giugno andrò a Buenos Aires a omaggiare Maradona"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, intervistato da Il Mattino, parla dei suoi piani per la festa scudetto degli azzurri: "Non potrò essere allo stadio, sarò lontano il 4 giugno: a Buenos Aires. La città dove è sepolto Maradona. Vado a salutare un amico che non c’è più. Voglio sentirlo vicino in questi giorni felici per il Napoli e Napoli, la squadra e la città che Diego ha amato profondamente. Nei miei ricordi emerge con chiarezza che è nato a Napoli, non in Argentina. Ho parlato con Claudia, la ex moglie di Maradona: mi accompagnerà al Jardin Bella Vista, il cimitero dove riposa. Glielo devo. Ed è bello che lo scudetto sia vinto nello stadio intitolato al nostro campione: un segno del destino".