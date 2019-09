© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono stati resi noti poco fa le preferenze di tutti i votanti per la premiazione del FIFA "The Best". A votare sono stati i capitani, i ct e un rappresentante dei media di tutti i paesi della Federazione Internazionale. Per l'Italia hanno ovviamente votato Chiellini e Mancini in chiave azzurra e il collega della Gazzetta dello Sport. Il difensore centrale della Juventus ha dato la prima preferenza al compagno di squadra Cristiano Ronaldo, come seconda preferenza ha votato Frenkie De Jong del Barcellona e Momo Salah del Liverpool. Il capitano azzurro si è dimenticato Messi che però ha si è ampiamente vendicato vincendo il premio ottenendo più preferenze di tutti.