FIFA The Best. I candidati dal Puskas Award: vincerà un carneade o Luis Suarez?

La FIFA ha svelato i candidati alle sette categorie per il The Best FIFA Football Awards, cerimonia che si terrà il 17 dicembre del 2020. Ci sarà la possibilità anche per gli utenti di votare su Fifa.com fino al 9 dicembre.

FIFA Puskás Award

Sono undici i gol scelti per il Puskas Award, ovvero quelli candidati a vincere il titolo di gol più bello dell'ultima stagione calcistica. Tanti carneadi o nomi poco conosciuti, tra i big c'è Luis Suarez.

Shirley Cruz (CRC) – Costa Rica v. Panama [Concacaf Women’s Olympic qualifying] (28 January 2020)

Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC v. CR Flamengo [Brasileirão - Brazil] (25 August 2019)

Jordan Flores (ENG) – Shamrock Rovers FC v. Dundalk FC [League of Ireland] (28 February 2020)

André-Pierre Gignac (FRA) – UANL Tigres v. Pumas UNAM [Liga MX - Mexico] (1 March 2020)

Sophie Ingle (WAL) – Arsenal WFC v. Chelsea FC Women [FA Women’s Super League - England] (19 January 2020)

Zlatko Junuzović (AUT) – SK Rapid Wien v. FC Red Bull Salzburg [Bundesliga - Austria] (24 June 2020)

Hlompho Kekana (RSA) – Mamelodi Sundowns FC v. Cape Town City FC [South African Premier Soccer League] (20 August 2019)

Son Heungmin (KOR) – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC [Premier League - England] (7 December 2019)

Leonel Quiñónez (ECU) – Universidad Católica v. CSD Macará [Serie A - Ecuador] (19 August 2019)

Luis Suárez (URU) – FC Barcelona v. RCD Mallorca [LaLiga - Spain] (7 December 2019)

Caroline Weir (SCO) – Manchester City WFC v. Manchester United WFC [FA Women’s Super League - England] (7 September 2019)