Finale di Champions, Istanbul verso la rinuncia. La UEFA pensa a una nuova sede

Sono giorni decisivi per la UEFA, chiamata a valutare tutte le soluzioni che permettano di concludere senza intoppi le due competizioni continentali. Come aveva già accennato Armand Duka, il presidente della Federcalcio albanese , il prossimo 17 giugno sarà il Comitato Esecutivo a prendere una decisione definitiva, discutendo sul calendario e un eventuale cambio di format.