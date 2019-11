Finalmente Atalanta. Muriel e Gomez seppelliscono la Dinamo Zagabria

Prima vittoria per l'Atalanta in Champions League, con i gol che arrivano da Muriel, su rigore, e Gomez. La Dinamo Zagabria dovrà vincere contro il City per sperare nel passaggio del turno

LE FORMAZIONI - L'Atalanta cambia faccia, inserendo Muriel come centravanti e lasciando Ilicic in panchina, con la possibilità di inserirlo a gara in corso. Out Djimsiti con Kjaer che si prende il posto al centro della difesa, facendo scalare Palomino, così come Castagne. Fuori anche Malinovskyi, con Pasalic che affronta gli eterni avversari della Dinamo. I croati, dal canto loro, rispondono con la formazione intuita alla vigilia, con Ivanusek al posto dello squalificato Moro.

GIRANDOLA DI OCCASIONI - L'Atalanta parte bene, con il piede sull'acceleratore, sull'impronta data dalla Dinamo al Maksimir. Peccato che i gol non arrivino, nonostante Hateboer e Pasalic siano a pochi passi dall'appuntamento con il gol. Muriel va via regolarmente al suo diretto marcatore, quasi a dimostrare che la panchina contro la Juventus gli abbia fatto bene.

MURIEL LA SBLOCCA - Ed è così, perché dopo due tiri dalla distanza, un altro liscio di Pasalic da buona posizione, l'Atalanta passa. È un calcio di rigore, fondamentale non scontato per i nerazzurri, battuto alla perfezione dal colombiano a sbloccare la partita. Il vantaggio porta i nerazzurri a crescere ancora, perché Hateboer da pochi passi si fa murare la conclusione sulla riga, pur anticipando il diretto avversario.

ORSIC METTE PAURA - Dall'altra parte la Dinamo prova a proporsi con qualche sortita, ma l'andata smbra distante anni luce. Ciononostante Gosens si fa saccheggiare il pallone da Stojakovic, salvo poi vedere un salvataggio di Palomino alla disperata. Poi lo stesso numero 99 croato salta l'uomo in area, spedendo il pallone a giro sul secondo palo: traversa. Dall'altra parte però Muriel spreca due belle occasioni, sparacchiando alto da ottima posizione.

ESPUGNATO SAN SIRO - Il secondo tempo segue il canovaccio della frazione, con un fulmine a ciel sereno al secondo minuto. Gomez prende palla laterale, umilia l'avversario con un tunnel e sparacchia all'angolino, con una precisione da cecchino. Il due a zero di fatto chiude la partita, perché la Dinamo non riparte mai, mentre l'Atalanta andrebbe vicina al gol con Ilicic, appena entrato, che colpisce il palo dopo una bella triangolazione al limite dell'area. Vendicato il Maksimir, mantenendo anche la porta inviolata all'ultimo, quando una carambola tra Kjaer e Gollini potrebbe portare il gol (immeritato) della Dinamo.

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0

Marcatori: Muriel 27', Gomez 47'.

Atalanta (3-4-2-1)

Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer (dal 65' Castagne), De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez (dal 90' Malinovskyi; Muriel (dal 61' Ilicic)

Dinamo Zagabria (3-5-2)

Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Perin; Stojanovic (dal 75' Djira), Olmo (dal 90' Situm), Ademi, Ivanusek (dal 67' Gojak), Leovac; Petkovic, Orsic.