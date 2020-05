Finestra sul mercato estivo della Juventus: asse di ferro e scambi con le big d'Europa

vedi letture

Sarà un mercato diverso, per la Juventus. Che in un'estate dove l'occhio al bilancio sarà ancor più dovuto, sta pianificando sin da ora operazioni e possibili scambi. Gli ottimi rapporti intessuti negli anni con le grandi società d'Europa, di fatto mettono Paratici e Cherubini in possibilità di poter discutere con tanti club di eventuali acquisti e cessioni per fattori tecnici ed economici. E questo vale per l'asse col Barcellona ma pure col Chelsea, col Tottenham e non soltanto. Gli intermediari in questione sono da tempo al lavoro insieme ai club per vagliare più soluzioni.

Filo diretto con la Catalogna Arthur era il primo grande obiettivo di Maurizio Sarri che rivede in lui un potenziale Allan. Solo che l'ex Gremio ha deciso di non muoversi da Barcellona, così le società devono valutare eventuali nuovi scambi diversi. Sul tavolo i nomi sono quelli di Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi da una parte. Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Junior Firpo, Jean-Claire Todibo. Work in progress, tra animi che non si scaldano mentre i bilanci sì.

Il desiderio di Sarri C'è poi l'ipotesi di lavoro con il Chelsea. Sarri vuole Jorginho in regia, la Juventus risponde alle richieste Blues proponendo Miralem Pjanic in cambio anche grazie ai buoni uffici dell'agente con la proprietà dei londinesi. Un'ipotesi che non scalda Frank Lampard e Marina Granovskaia anche per età e pretese economiche del bosniaco ma un'idea che resta comunque da valutare e da tener d'occhio. Dall'altra parte, occhio ai terzini: la Juventus, e non è la sola, vuole Emerson Palmieri. E al Chelsea non dispiace Alex Sandro.

Asse con Londra L'asse di mercato londinese non si ferma qui e si spost anche nel nord della città. Col Tottenham infatti nel corso delle settimane i club hanno discusso di terzini. Da Serge Aurier ad Alex Sandro ma soprattutto di Danny Rose, ora in prestito al Newcastle, e di Mattia De Sciglio. Sarebbero dei backup per entrambe le società: è un'idea che era concreta a gennaio e che sembra tornar di moda per l'estate.

E con Parigi? C'è poi la trattativa che sarà per Mauro Icardi, perché il Paris Saint-Germain riscatterà la punta argentina dall'Inter per 70 milioni, magari scontati da qualche contropartita come Julian Draxler. La Juventus, per prendere Icardi, può offrire sempre i nomi sopra citati: da AlexSandro a Pjanic passando per De Sciglio. Work in progress. Sarà un mercato fatto di tanti scambi, per il campo e per i conti.