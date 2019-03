© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raddoppio del Cagliari alla Sardegna Arena. La squadra di Maran sfrutta alla perfezione una punizione calciata da Lykogiannis dalla destra: Ceppitelli svetta nell'area piccola, trafiggendo senza scampo Terracciano. Due a zero per i sardi, notte fonda per la Fiorentina, mai pericolosa.