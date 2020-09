Fiorentina, Amrabat: "Sono qui e ne sono felice. Magari vinciamo lo Scudetto...."

vedi letture

Fiorentina punto di arrivo per Sofyan Amrabat? Il calciatore marocchino non si pone limiti e in conferenza dice: "Io sono qui e sono molto felice di essere qui. Voglio dare il massimo e raggiungere il massimo del mio livello. Magari raggiungiamo la Champions qui subito o vinciamo lo scudetto. Non importa il nome del club, importa come ti senti, cosa puoi imparare e lavorare duramente per vincere. Io sono ambizioso, voglio giocare per vincere trofei senza guardare troppo avanti. Non so cosa potrà accadere in futuro, in questo momento non ci penso".