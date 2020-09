live Fiorentina, Amrabat si presenta: "C'è grande feeling. Ho scelto col cuore"

La Fiorentina ha acquistato Sofyan Amrabat lo scorso gennaio, ma lo ha accolto in rosa solo negli ultimi giorni, ovvero dopo averlo lasciato in prestito all'Hellas Verona nella seconda parte della stagione da poco conclusa. Oggi è il giorno della sua presentazione come nuovo giocatore viola, che TMW seguirà in diretta testuale a partire dalle 14.30.

14.30 - Inizia la conferenza stampa.

Come è andato il primo impatto con la Fiorentina e la sua dirigenza?

"Sono veramente felice di essere qui. E' un grande onore. Sono un giocatore che segue le sensazioni e ho scelto col cuore. Ho parlato con tutti i dirigenti dopo la partita contro l'Hellas, mi hanno voluto fortemente. Ho parlato con altri 5 club italiani ma con la Fiorentina ho avuto subito un grande feeling. Non ho scelto il club più importante sulla carta che mi ha cercato, ho scelto il progetto e gli obiettivi. Potremo fare tante cose importanti insieme".

Lei può giocare anche come regista davanti alla difesa?

"Io posso giocare sia regista che mezzala. Deciderà il mister. In questo momento mi sto allenando di più come regista davanti alla difesa e credo che sarà il ruolo che coprirò visto il nostro modulo".

Lei segna poco perché è troppo altruista oppure può migliorare sotto porta?

"Come giocatore sono uno che vuole imparare a fare tutto, anche segnare di più. La cosa più importante però è vincere insieme alla squadra. Tutti i calciatori vorrebbero segnare ma non è la mia priorità. Anche a Verona giocavo lontano dall'area ed è più dura segnare in quella posizione. Vedremo cosa deciderà il mister alla Fiorentina. Se giocherà da regista, non sarà la mia priorità, se giocherò da interno magari segnerò di più. Io voglio vincere con tutta la squadra e tutte le partite che giochiamo. Ovviamente non vedo l'ora di segnare davanti ai tifosi, che spero tornino presto".

C'è un consiglio di Juric che si porta dietro anche a Firenze?

"Non mi ha dato un consiglio. Quando gli ho parlato di Firenze mi ha detto che la Fiorentina è una bella squadra e mi ha detto -in bocca al lupo-".