Fiorentina-Atalanta, i convocati di Gasperini: recupero last minute per Koopmeiners, 5 assenti

Sono 21 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini in vista di Fiorentina-Atalanta in programma domani sera alle ore 20.45. Recupero last minute per Koopmeiners, cinque invece gli assenti: Lookman, Ruggeri, Pasalic, Hateboer e Vorlicky sono rimasti a Bergamo. Ecco la lista completa:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Bernasconi, Demiral, Djimsiti, Maehle, Okoli, Palomino, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Muhameti.

Attaccanti: Boga, Hojlund, Muriel, Zapata.