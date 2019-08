Fiorentina, Badelj è già sulla via del ritorno: (ri)trova una Firenze divisa

© foto di Federico Gaetano

Alla conclusione del titolo, verrebbe poi da aggiungere come al solito. Per chi conosce Firenze non è certamente una novità, è così da tempo e forse lo sarà sempre. Ma forse questa volta la linea di spaccatura sta più nel mezzo del solito, e fuori da un ipotetico conteggio rischia di venir fuori un conteggio da cinquanta e cinquanta. L'oggetto del gran dibattere è il ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina, ad un solo anno di distanza dal momento in cui ha lasciato il colore viola. Pradè sembra ormai aver chiuso la trattativa con la Lazio, finalizzando un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un costo totale da circa 5 milioni di euro. Da un lato ci sono coloro i quali apprezzano il ritorno in squadra di uno dei leader più d'impatto nella gestione del lutto post-Astori, con delle parole realmente sentite, cariche di commozione, nelle quali indicava la strada da seguire, quella della luce. Quella del capitano appena scomparso. Parole che non possono non aver lasciato il segno, anche se dall'altro lato della barricata si situano quelli che non riuscirebbero proprio a digerire il suo ritorno a stretto giro di posta dal momento in cui ha abbandonato la Fiorentina andando in scadenza di contratto l'anno precedente. Sul valore complessivo e sull'esperienza del calciatore nell'interpretare il ruolo di regista, se chiedete, difficilmente però si troveranno dubbi. A vederla bene sembra più una questione di cuore. E per Pradè e Montella, rischia di diventare quasi una fortuna.