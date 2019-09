Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e uomo mercato della Fiorentina, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Rachid Ghezzal: "E' un'altra giornata importante nel cammino della Fiorentina. E' stato un mercato lungo e siamo qui oggi per presentare l'ultimo pezzo della costruzione della Fiorentina. E' stato importante il lavoro che ho fatto insieme al direttore Pradè, ad Antognoni e a tutto lo staff. E' stata un'esperienza molto importante. Abbiamo fatto quasi 50 trattative sia in entrata che in uscita. Ora siamo concentrati su costruire la Fiorentina per il campionato. Il lavoro della squadra e il supporto da parte mio, di Daniele Pradè e di tutto lo staff, verso Montella è molto importante per il futuro della squadra".