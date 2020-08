Fiorentina, Belotti o Piatek per l'attacco: Iachini vota per il polacco

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive che la Fiorentina vuole garantirsi un attaccante da un alto numero di gol per risolvere i problemi in fase realizzativa degli ultimi anni. I nomi più in voga sono quelli di Andrea Belotti, di cui i viola sono estimatori da anni, e Krzysztof Piatek, ritenuto da mister Beppe Iachini l'elemento ideale per finalizzare il gioco. Se per il Gallo il Torino chiede oltre 50 milioni, le pretese per il polacco sono inferiori seppur alte. La Fiorentina è in pressing.