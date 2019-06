Fiorentina, Commisso: "Al calcio devo tutto. Firenze città da sogno"

Su La Nazione altra intervista a Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, nella quale il magnate italo-americano parla del calcio da lui stesso praticato e di Firenze, con parole giuste di chi sa farsi subito voler bene. Eccone uno stralcio: "Probabilmente senza il calcio non avrei avuto il percorso professionale che ho fatto. Il calcio è stato il faro che ha guidato tutte le mie scelte e che ha reso possibile gli obiettivi che ho raggiunto. E intanto dico che il calcio mi ha permesso di ottenere una borsa di studio per una delle più prestigiose università americane, la Columbia, e questo mi ha aperto le porte della finanza. Giocavo a centrocampo, ma ho fatto tutto, dallo stopper al centravanti. Ed ora è il momento per me di restituire il favore. All’Italia, che mi ha formato, e al calcio, che mi ha fatto crescere. Firenze? Questa città è un sogno, e i fiorentini meritano una squadra all’altezza della bellezza che riesce a ispirare nei cuori e negli occhi di chi la vive"