Fiorentina, Commisso: "Chiesa, segna con la Juve. Ribery eccezionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato al suo arrivo in città. Il tycoon italo-americano è rientrato a Firenze dopo pochi giorni dall'ultima volta appositamente per seguire dal vivo il suo primo Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole a FirenzeViola.it: "Cosa mi aspetto da Fiorentina-Juventus? Una bellissima partita, rispetto per tutti ma la nostra squadra darà tutto. Poi ciò che succede succede. Se mi aspetto un gol di Chiesa? Sarebbe bellissimo se Chiesa segnasse, gli manca il gol. L'ho visto con la Finlandia ed ha giocato benissimo. Federico se mi senti: devi fare gol! Sarà una bellissima partita, sarà vista in tutto il mondo, anche negli USA. Si parla molto di questa partita: i fiorentini, e pure io, ci tengono assai. Finora mi hanno accettato, cosa accadrà in futuro non lo so ma stiamo lavorando. Abbiamo finito il mercato, ora lavoriamo su stadio e centro sportivo... Già domani cominciamo con incontri e meeting. Come dico io: fast, fast, fast. Domattina vedrò se ho sognato di vincere con la Juve, prima fatemi dormire! Fiorentina-Juve sarà anche Ribery contro Ronaldo? Ribery ha un grande cuore dentro, ha qualche anno ma è eccezionale. Ho sentito come tratta i più giovani e questa è la bellezza di un campione come lui. Da bambino ha avuto una vita forte, e così facendo ha imparato tante cose in più".